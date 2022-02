«Mi niña, mi princesita, con solo siete años, intentó defenderse», dijo José Manuel Leal, quien insistió en que «es muy contradictorio» que la defensa se base en un supuesto brote psicótico de la madre para tratar de eximirla de la responsabilidad penal.

Desde su punto de vista, «una persona que sufre un brote psicótico no intenta ocultar pruebas, no intenta esconderse. Dice sí, fui yo. No se cambia de ropa. No intenta encubrir nada. Sufre un brote y no está en el estado mental en el que debería estar. No se esconde».

Sin embargo, «en este caso es todo lo contrario«, precisó, «se intenta ocultar pruebas. Se ocultan pruebas. Se esconde un pijama, enrollado, entre el colchón y el somier. Se intenta limpiar, por los indicios que hay, la máxima sangre posible». «No es compatible ese comportamiento con el posible brote psicótico», añadió.

Una sanitaria, al llegar al lugar del crimen de Desirée: «A nai estaba vestida, moi arreglada. Ata puxera uns zapatos de tacón» André S. Zapata

«La afectación parcial en ningún caso es un eximente»

El abogado que ejerce la acusación popular en el juicio por el crimen de Muimenta, el letrado Francisco José Lago, opinó este viernes que la penúltima jornada de la vista oral será «trascendental», porque permitirá demostrar que la acusada, Ana Sandamil, podía tener una «afectación parcial» de sus capacidades, pero «en ningún caso» suficiente para eximirla de su «responsabilidad» en la muerte de su hija.

«Hoy se reafirmará, porque hoy tenemos el informe de toxicología, biología, el informe de la autopsia, y se nos va a acreditar cómo fueron los hechos, si no fue suficiente la prueba practicada» hasta ahora, dijo el abogado de la Fundación Amigos de Galicia.

Lago dijo que este viernes se expondrán «los informes de las psicólogas del IMELGA, que en su informe manifiestan que hubo simulación por parte de la acusada». También el dictamen de los psiquiatras forenses, quienes, «aunque consideran que hay un pequeño trastorno de la personalidad, que puede afectar parcialmente a las capacidades de conocimiento y voluntad, en principio concluyen que hay responsabilidad».