Ana Sandamil, en la Audiencia de Lugo. Óscar Cela

La cuarta jornada del juicio por el crimen de Desirée Leal comenzó con unos minutos de retraso, pero pronto cogió un ritmo endiablado. La primera persona que intervino fue una psiquiatra que trató a Ana Sandamil, madre de la niña y acusada de haber acabado con su vida el 3 de mayo del 2019, el día siguiente al del suceso. La sanitaria explicó en su informe y ratificó en el juicio que la acusada se encontraba «en un estado que no se correspondía con la situación, estaba al borde del delirio, dudaba mucho». Confirmó que la acusada «no se arrepentía de haber intentado suicidarse tomando unas pastillas» y que «se quería morir».

La mujer tenía mucha ansiedad, según la psiquiatra, y no era capaz de explicar lo que había ocurrido aquella madrugada: «Me dijo que no sabía qué había pasado con su hija, y yo pienso que no era ni consciente de que había muerto, no se lo creía». Fue ella quien ordenó el ingreso de Ana Sandamil, ya que «vi que no estaba bien y decidí que era mejor que se quedase en el HULA».

La testigo se resistió a decir que Sandamil «sufría de delirios», ya que «para afirmar eso hay que tener en cuenta que una persona que delira suele expresarse con certezas, y ella tenía muchas dudas y balbuceaba».