Francisco Rodríguez PACO RODRÍGUEZ

Francisco Rodríguez (Ferrol, 1945) es conocido por su faceta de político del BNG y también como crítico literario. Y con la publicación del libro Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza. A segunda metade do século XIV se reivindica también como una voz autorizada para reescribir la historia medieval, descubrir lo que otros pretenden negar y proclamar, a la luz de los documentos y fuentes manejadas, que «o reino orixinal» a partir del cual se conformó España «non é Asturias, senón que é Galiza».

Durante la presentación del libro en el Museo do Pobo Galego, el exdiputado nacionalista dijo que su obra pretende ser una «protesta pública do estado da cuestión», contra el mito de que todo empezó en Covadonga con don Pelayo, y que se anule la identidad propia del reino de Galicia y que se hizo visible en Santiago, en la construcción de la fortaleza-catedral y el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas.

«É incrible que se manteña por máis tempo a orixe do reino de Asturias e logo, por visión progresiva, tamén a do reino de León», dijo Rodríguez, excluyendo de ambas el peso específico de la antigua Gallaecia. Cabría —añadió— hablar de la historia conjunta de un reino galaico-astur-leonés, pero no de una entelequia «que nos nega a nós», dijo, y la etapa de esplendor del reino de Galicia que supera los 150 años.