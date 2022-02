André Siso

El tercer día del juicio por el crimen de Desirée Leal empezó como los dos anteriores: con gritos, insultos y mucha tensión. Los familiares y allegados de José Manuel Leal recibieron a la madre de la pequeña, acusada de haberla asfixiado el 3 de mayo del año 2019, que se sentó de nuevo junto a su abogado, frente al jurado popular que decidirá si se la condena por asesinato o si es inocente.

La primera persona en intervenir fue el curandero al que Ana Sandamil, madre de Desirée, llevó a su hija en algún momento del año 2018. En su declaración, explicó que se dedica a realizar «terapias relacionadas con la energía o las vibraciones». Afirma que la madre de Desirée acudió a su consulta «al menos una vez» y «acompañada de la niña». Explicó que Sandamil fue a tratarse de «una falta de sueño y estrés, algo normal en el mundo en el que vivimos».

Explicó que le recomendó hacer deporte y acudir al balneario de Lugo, pero que la madre «debió considerar que no le serviría, porque no me hizo caso». Lo que sí confirmó fue que Sandamil le dijo que «dormía peor cuando la niña estaba con su padre», pero negó que le hablase de ningún tipo de maltrato o mala relación con José Manuel Leal.