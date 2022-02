Pie de foto. Firma Pie de foto. Juicio Desiree padre rodeado de policia y de la sala del juicio Óscar Cela

El sargento se entrevistó con la madre de Desirée, que estaba «muy tranquila, sentada en el sofá y tapada con una manta». Hablando con ella, notó «una actitud defensiva, como rechazando hablar con nosotros». En un momento, Sandamil incluso llegó a mirar hacia su padre cuando le hicieron una pregunta sobre la muerte de la niña, y él afirmó que no dirían nada más sin la presencia de un abogado. «La madre de la víctima me dijo que se encontraba mal y que no nos iba a responder más. Me extrañó, porque no es la actitud que una persona tendría cuando acaba de morir accidentalmente su hija en sus brazos. Me chocó esa negativa manifiesta a colaborar», comentó. Tras aquello, Sandamil fue trasladada al HULA y no la volvió a ver.

Sin embargo, sí volvió a la casa al día siguiente. Hablando el día de los hechos con la abuela, esta le había mencionado que Ana Sandamil había ido a avisarla de que «Desi morreu» vestida con un pijama que no había sido encontrado por los investigadores. El sargento fue a la habitación, donde encontró la prenda «debajo de la cama, casi al fondo», motivo por el que sugirió que «alguien podría haber intentado ocultarlo allí». El pijama tenía manchas de sangre. El sargento explicó más detalles de la escena del crimen, como que encontraron manchas de un líquido que se correspondía con agua con trazodona.

Sin embargo, la declaración clave de todo su testimonio fue una respuesta a Manuel Ferreiro, abogado de la acusación particular:

— ¿Para usted, quien fue la persona autora de la muerte de Desirée?

— Sin duda: Ana Sandamil Novo.

A la defensa de Sandamil le explicó que, para ellos, «la escena del crimen estaba contaminada por Sandamil, su madre y la actuación de los sanitarios», algo que «podría haber afectado a la dispersión de las manchas». Según él, la madre estaba «en un estado de shock, algo ida y afectada por lo que pasó, pero plenamente consciente y decía cosas congruentes».

Completó su testimonio explicando que familiares de la acusada le hablaron de un «cambio de actitud» de la madre durante los últimos meses, como falta de sueño, una depresión o que empezó a fumar.

«La madre me dijo que la niña se levantó a la cocina y que se la encontró tirada en el pasillo»

Un tercer agente de la Guardia Civil, que entonces trabajaba en el puesto de Castro de Rei y fue uno de los primeros en llegar a la casa, explicó que Ana Sandamil «me dijo que la niña se había laventado a la cocina, y que luego se la había encontrado ella tirada en el pasillo, así que la llevó a la cama rápidamente». El agente afirmó, además, que vio a la madre «muy calmada, calmada de más. Hablaba pausada, tranquila, y estaba sentada en el sofá. Me contestó perfectamente a todas las preguntas, de forma coherente».

Le llamó la atención la diferencia entre su actitud y la de la abuela de Desirée, que estaba «muy angustiada, casi con un ataque de ansiedad, llorando desconsolada». La madre de Sandamil «parecía no querer estar en la misma habituación que su hija. Ni siquiera se cruzaron o se dirigieron la palabra, algo muy raro cuando se te acaba de morir la hija y la nieta, respectivamente», terminó.