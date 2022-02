Imagen de una de las protestas de este miércoles. ATR

Cientos de agentes forestales y medioambientales de Galicia se concentraron este miércoles en los distintos distritos para mostrar su repulsa por la agresión sufrida por uno de sus compañeros el pasado 2 de febrero en una aldea remota de Oza-Cesuras. Aquella tarde, cuando descubrieron a un hombre quemando un monte con un soplete de cocina, y tras negarse a ser identificado, el agente 571 fue golpeado con una horca de cinco dientes que le provocó lesiones en la cara. El agresor está en libertad con cargos.

Bajo el lema «Agreden a un, agreden a tod@s!», los agentes facultativos medioambientales y forestales se concentraron a las once y media de la mañana de ayer pidiendo que se ponga fin a una situación que se repite con frecuencia. Precisamente el mismo día que se producía la agresión en Oza-Cesuras, otro agente acudía al juzgado de Verín a declarar contra un vecino que le había amenazado de muerte. «O home fixera unha plantación ilegal de eucaliptos e citounos nas parcelas a min, ao compañeiro e ao técnico da Xunta, pero o que quería saber era quen presentara a denuncia», relata el agente 546. «Cando soubo que fora eu, díxome que ía pagar 40.000 euros a un sicario para que me metera catro tiros, e acto seguido meteu a man no peto», añade la víctima de las amenazas, aderezadas con numerosos insultos.

Destroza la cara con una horca a un agente forestal cuando lo descubren en una quema ilegal Toni Silva

«Trabajamos en zonas aisladas, sin cobertura, y en situaciones en las que la gente se pone muy nerviosa cuando los descubres haciendo algo ilegal», señala otro agente medioambiental del distrito de Betanzos. «Topamos con cazadores que reaccionan con mucha violencia. Por eso es clave trabajar en parejas», señala sobre una de las reivindicaciones más insistentes de este colectivo. Piden a la Consellería de Medio Ambiente y a la de Medio Rural —hay agentes en ambas— que tomen medidas para garantizar su seguridad, no solo frente a posibles agresores, sino por accidentes que sufren en lugares muy alejados.