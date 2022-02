Un tren en la estación de Santiago XOAN A. SOLER

Cuando aún no se han cumplido dos meses de la puesta en servicio de la conexión en alta velocidad con el resto del país, la Xunta y el ADIF mantienen sus posiciones sobre cómo será la explotación futura de la red ferroviaria gallega, una excepción en la que conviven distintos anchos de vía, el internacional hasta Taboadela, el mixto hasta Ourense, y el ibérico hasta Santiago y el resto del eje atlántico. Esto explica que los AVE solo lleguen de momento hasta Ourense, a falta de que se pongan en circulación los nuevos trenes Avril de ancho variable, «en verano», según ha comprometido el ministerio. La conexión con las ciudades del eje atlántico se realiza con los Alvia, que aunque son un servicio de alta velocidad no llegan a los 300 por hora. Se quedan en los 250, que son en realidad solo 220 km/h en el tramo Santiago-Ourense por estar en ancho ibérico.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se refirió ayer en Crecente (Pontevedra) al informe sobre las interferencias de los distintos anchos de vía que la Dirección Xeral de Mobilidade remitió al ADIF de cara a una reunión técnica sobre este asunto para la que aún no hay fecha, pero que fue comprometida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en su última visita oficial a Galicia. Vázquez insistió en la necesidad de modificar el ancho de vía al internacional entre Ourense y Santiago. De no hacerlo, avisó, «non se sacará o máximo rendemento á alta velocidade e a liña quedará coxa». La Xunta defiende este cambio para que los operadores privados que compiten con Renfe puedan ofrecer sus servicios en Galicia sin necesidad de adquirir material rodante de ancho variable, «aumentando as frecuencias e baixando os prezos».

Para Ethel Vázquez, el hecho de que los AVE solo lleguen a Ourense hace que las expectativas de la alta velocidad a Galicia «non se cumpran». «Estamos preocupados por como vai chegar a alta velocidade ao resto das cidades», recalcó. La conselleira también e refirió a la limitación de velocidad que tienen los trenes entre Ourense y Santiago, tramo en el que no pueden superar los 220 por hora.