Alfonso Molina ANGEL MANSO

Dice Olivia que a veces se lo piensa dos veces para ir a trabajar. «No me queda más remedio que coger el coche para ir a la oficina», responde esta residente en A Coruña que se desplaza cada mañana a Santiago. Los horarios del transporte público no se adecúan a los de su empleo, así que conduce a diario 140 kilómetros, un coste de 300 euros al mes entre combustible y peaje —con el telepeaje le sale la vuelta gratis en la AP-9— frente a los 75 que le supondría ir en bus. «Lo ideal es que hubiese uno directo cada hora, pero no hay. Además del coste de ir en coche, lo peor es el tiempo que pierdo en el viaje», reconoce una de las más de 150.000 personas que cada día cambian de ayuntamiento en Galicia para desplazarse al trabajo.

La cifra fluctúa cada jornada, pero en cualquier día de lunes a viernes ronda las 150.000 según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística a partir del seguimiento de los teléfonos móviles de la población. La mayoría de esos movimientos son de trabajadores en áreas metropolitanas: entre Narón y Ferrol, con zonas sin límites definidos entre ambos municipios; entre A Coruña y Oleiros, Arteixo y Culleredo; de Ourense a Barbadás; de Pontevedra a Poio; o, entre Vigo y Mos o Redondela.

«El origen es económico: hay un efecto expulsión de las ciudades derivado del precio de la vivienda, la gente se ve forzada a mudarse al extrarradio o al entorno de las urbes», explica el analista Patricio Sánchez, profesor de Economía Financiera de la Universidade de Vigo.