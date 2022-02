Las inspecciones actuales ya son más amplias que las que marca la UE

La normativa comunitaria que va a incorporar la Xunta establece un régimen de inspecciones periódicas y específicas para garantizar la seguridad de la red. Las específicas se llevarán a cabo en aquellas carreteras con el nivel más bajo de seguridad una vez realizada la evaluación general de la red. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade considera que este régimen de inspecciones que marca Bruselas apenas tendrá impacto en Galicia. «Actualmente as inspeccións que está a realizar a Xunta en materia de seguridade viaria das súas estradas son máis amplas e ambiciosas que as que marca esta nova directiva, polo que non terá na práctica repercusión», explican.

Xunta y Stop Accidentes harán más seguros los entornos de colegios y centros de mayores José Manuel Pan Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas, y Jeanne Picard, representante de Stop Accidentes en Galicia, firmaron este miércoles en A Coruña un convenio para fomentar la cultura de la seguridad vial en los escolares y en las personas mayores, que son los usuarios más vulnerables de las carreteras. El acuerdo establece la realización de cuatro actuaciones dirigidas a incrementar la seguridad vial en el entorno de los colegios y de los centros de atención a mayores. Stop Accidentes se encargará de plantear una serie de medidas para reforzar la seguridad en las carreteras y la consellería financiará el desarrollo de los trabajos con la aportación de 95.000 euros. Seguir leyendo