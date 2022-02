—Abel tiene la fórmula. Ningún alcalde logra tanto apoyo.

—Por algo será. Yo que voy a Vigo menos de lo que debería, me pasa como con los niños pequeños, que cada vez que los veo noto más que han crecido. Cada vez que vuelvo está más bonita.

—Usted fue en esa lista.

—Sí, en 2007 y 2011, pero en puestos muy bajitos. Entonces, lo que me tocaba era soñar, no hacer política activa. Pero hicimos mucha campaña juntos y eso une mucho.

—Dígame algo sobre Ayuso, que lo copa todo.

—Ocupa mucho. Lo que ocupa menos es el desastre que deja a sus espalda, porque mientras copa titulares, se olvida de la gestión y la vida de los madrileños es más difícil. ¿Sabe que está disminuyendo la población, que los jóvenes se están yendo de Madrid? Eso también es Ayuso. Esa burbuja explotará.

—¿Viene con frecuencia a Galicia?

—Menos de lo que quisiera, dos veces al año.

—Eso es poco.

—Sí. Y mi madre me lo recrimina con toda la razón, pero es difícil.

—¿Celta o Dépor?

—Celta. He llegado a ser abonada.

—En su cuenta de Instagram sube muchas recetas.

—Me encanta cocinar. Y me encanta hacer comidas y dar de comer a amigos. Me dicen que soy como una abuela gallega, ja, ja. La cocina me sirve para desconectar.

—Y aparte de la cocina, ¿qué más le gusta para su ocio?

—Ver a mis amigos, caminar, leer al sol en un parque...

—¿Le da mucho tiempo a las redes sociales?

—Sí, entre otras cosas porque es una forma muy buena de estar en contacto con los vecinos, que al final son mis jefes.

—Defínase en pocas palabras.

—Soy trabajadora, intento ser alegre y reivindicativa; muy luchadora, no me rindo jamás.

—¿Y cómo definiría Galicia?

—Galicia es a terra, naturaleza, tradición, gastronomía y oportunidades.

—¿Ha hecho el Camino?

—Varias veces, la última este verano, desde Santiago a Fisterra.

—Dígame un sitio en el que sea feliz.

—En el Náutico de Vigo, sentada en el espigón, escuchando las olas, viendo pasar los barcos y viendo amanecer.

—Votaría por las Tanxugueiras.

—¡Claro! Y no me haga hablar más sobre ese tema. Me encantaron, me parecían potentísimas.

—Una canción.

—Amelie, de Pereza, pero en la versión de Valeria Castro.

—¿Qué es lo más importante en la vida?

—La salud.