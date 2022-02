Por su parte, la conselleira de Infraestruturas dejó claro que la prealerta no significa un riesgo de desabastecimiento, con valores habituales de ocupación en embalses para la época, pero es un «aviso precoz» para anticiparse a posibles problemas si la situación no mejora. Destacó que se traslada información precisa a los ayuntamientos (responsables del abastecimiento de aguas) mientras la Oficina da Seca con Augas de Galicia, Meteogalicia, Medio Rural y Protección Civil coordinará y centralizará toda la información. Ethel Vázquez recordó que en Galicia están también las demarcaciones Miño-Sil y Duero, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que se dirigirán a esas confederaciones para «ter unha radiografía precisa do resto de concas» gallegas.