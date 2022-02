El cambio físico de Alfredo Sánchez Chacón es evidente. A la izquierda, una imagen del año 2000; a la derecha, Rambo la noche en la que fue capturado x. villarino

Alfredo Sánchez Chacón descansa en una celda del penal de Teixeiro sin nada más a su alrededor que una cama, una mesa y un baño con ducha. No hay rastro de la foto de su madre que guardó como un tesoro durante la huida que recordó al mundo el porqué de su apodo belicista, Rambo. La estantería está vacía y no tiene derecho a una televisión. Tampoco ha solicitado revistas o libros para entretenerse leyendo, y rechazó su derecho a telefonear a familiares o allegados. La única ventana está orientada, inicialmente, al campo de fútbol de la prisión coruñesa y, ya al fondo, al monte, su otra celda durante los once meses que permaneció huido sin regresar de un permiso a la cárcel de Monterroso.

Ocurrió el 15 de marzo del 2020 y finalizó el jueves con su detención, heroica, a manos de un agente de la Guardia Civil y dos vecinos de Loira, en Valdoviño. Fue directo al módulo de ingresos de Teixeiro para someterse a una revisión médica. 63 años de edad, visiblemente debilitado y con magulladuras y lesiones abundantes y superficiales por todo el cuerpo que llamaron la atención del personal sanitario. Rambo se mostró «parco en palabras, tranquilo y colaborador». Sí respondió a preguntas de oficio: reconoció haberse lesionado en el monte y, en buena parte, tras caer sobre un manto de zarzas. Guardó silencio sobre todo lo demás: dónde se ocultó, qué lugares recorrió y de qué manera se alimentó. En resumen, cómo sobrevivió.

Tampoco solicitó medicamentos para dormir. Sabía que el jergón de cualquier celda resulta más cómodo que la tierra húmeda del monte. Se constató también que su pauta de vacunación está obsoleta, y la gran duda pasa por saber si se contagió durante su prolongada huida.