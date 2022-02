No depende de una comunidad autónoma

También hay algunas comunidades autónomas que, aunque no dicen explícitamente que no saldrá adelante en esta legislatura, creen que esto es algo que no depende exclusivamente de los Ejecutivos regionales, sino que también implica a los partidos políticos. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que señala que ahora depende, una parte de las comunidades autónomas, «y sobre todo de los partidos políticos».

Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Baleares señalan que, en cuanto a los plazos, «no es una cuestión que dependa de la comunidad autónoma», mientras que fuentes de la Xunta de Galicia recuerdan que es el Gobierno el que decide sobre el ritmo y progreso.