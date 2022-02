xavier fonseca

Lalín presume de ser el kilómetro cero de Galicia. Una denominación que luce bien destacada en forma de placa en una de las calles principales de la localidad pontevedresa. «Hay estudios que dicen que este es el centro de Galicia», asegura un vecino. «Realmente o centro xeográfico está na parroquia de Berbés», apunta otro lalinense. Sin embargo, el sello que acompaña a Lalín poco tiene que ver con la geografía. «Foi unha idea do exalcalde José Crespo nos anos noventa. Como é un punto central de Galicia e tamén da nosa comarca, pensou en chamarlle quilómetro cero en semellanza co que é a Porta do Sol en Madrid», explica el historiador Daniel González, conocido como el cronista de Lalín. El municipio lucense de Chantada presume de lo mismo, pero con otras palabras. Su eslogan afirma que es «el corazón de Galicia». Una marca que incluso está registrada en la Oficina Española de Patentes desde el año 2009.