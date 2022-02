Por eso, van a continuar avanzando en esa dirección: «Los controles fitosanitarios funcionan bien, pero este año vamos a poner en marcha una nueva instalación para que funcionen mejor todavía. Y vamos a poner personal del puerto trabajando con ese servicio y con Aduanas para agilizar aún más esos procesos».

Ese camino avanza en paralelo a la diversificación de mercancías y servicios que busca Nuno Araújo para Leixões. «Estamos embarcados en un proyecto para producir energía para ser más eficientes, pero también para comercializar energía verde», avanza. Y ahí colaboran con el puerto de A Coruña.

Un barco cargado de contenedores aguarda en uno de los muelles del puerto VÍTOR MEJUTO

La cuenta es sencilla. A día de hoy, un 95 % de los buques que no entran en puerto usan gasoil para producir la electricidad que necesitan. «Formamos parte de un gran proyecto europeo para que los buques, cuando lleguen al muelle, se conecten a la red eléctrica y dejen de consumir gasóleo. El problema es que has de tener capacidad de suministro para surtir a esa pequeña ciudad que es, por ejemplo, un crucero. El buque va a pagar por esa energía», dice.

No olvida tampoco apostar por buques más grandes, y más eficientes, para avanzar en la descarbonización porque «un 75 % de nuestra huella ambiental está ligada a los barcos».

«La diversificación de los negocios portuarios tiene un potencial increíble». Nuno Araújo está convencido de ello y buena prueba es el primer centro de datos público que está previsto construir en Leixões, un instrumento que no solo protegerá a esta infraestructura, altamente tecnologizado, de eventuales ataques cibernéticos, «también puede servir a otros puertos que quieran un servicio mejor o mayor protección», explica. De hecho, ya hay compromisos y protocolos suscritos con entidades públicas y privadas para integrar este proyecto innovador.

EN EL AEROPUERTO SÁ CARNEIRO

El aeropuerto Sá Carneiro espera recuperar pronto la conectividad intercontinental que tenía antes de la pandemia VÍTOR MEJUTO

Una nave que prioriza la recuperación de enlaces intercontinentales

Al cruzar la entrada principal del aeropuerto Sá Carneiro, en Oporto, hay siete relojes que marcan la hora en distintos aeropuertos del mundo. De Nueva York a Fráncfort. Sara, una ingeniera civil que trabaja con energías renovables, acaba de cruzar ese umbral. Vive en Ourense, a unos 200 kilómetros. Ha conducido durante unas dos horas y ahora aguarda en un banco la salida de su vuelo a Barcelona: «Aunque cualquiera de los tres aeropuertos gallegos me quedan mucho más cerca, he venido a Oporto por una cuestión de precios. Me ha salido más barato coger el avión desde aquí, incluso sumando billete, combustible, párking y peajes. Viajo por trabajo y al volar hoy y regresar mañana, el Sá Carneiro era el aeropuerto que me ofrecía más opciones y más baratas», explica.

Sara vive en Ourense, pero viaja a Barcelona desde oporto porque le sale más económico VÍTOR MEJUTO

La oferta de destinos y tarifas es una de las grandes ventajas competitivas de un aeropuerto donde, al igual que ha pasado en el resto de aeródromos del mundo, sus tráficos cayeron en picado durante la pandemia. Ahora trata de levantar el vuelo poco a poco. «El volumen de mercado en el área de influencia de Oporto, integrando naturalmente a Galicia, permite el desarrollo de rutas económicamente viables. El enlace ferroviario de alta velocidad previsto es una oportunidad para ser aún más competitivos en ese mercado», explican fuentes de ANA Aeroportos de Portugal.

La reciente inversión de 31 millones de euros en la ampliación de la pista de rodaje, también mejorará «la eficiencia y capacidad del aeropuerto», añaden esas mismas fuentes. Mientras, pasajeros como Sara ayudan a la remontada del Sá Carneiro. Ya ha recuperado el 60 % del tráfico del 2019. Desde ANA dicen que lo han logrado «en mercados europeos de corto y medio radio, pero no hemos recuperado el nivel de conectividad intercontinental. Esa es nuestra prioridad».