Solo en un mundo resiliente podremos encontrar espacios para la paz, la felicidad y el encuentro real con nuestro ser. La felicidad no es algo que debamos dejar solo para los buenos tiempos, sino que es algo que debemos cultivar cada día de nuestra vida. No, no es el prólogo de un libro de autoayuda. Son los objetivos que persigue uno de los cursos del Plan de Formación continua del personal del Sergas. El Diario Oficial de Galicia ha publicado este plan, que este año cuenta con un presupuesto de 730.523 euros. Son casi medio millar de acciones formativas, en concreto 484, que se desarrollarán a lo largo del 2022.

La oferta de la Consellería de Sanidade para este año es un 27 % superior a la del 2021, y un porcentaje considerable, 212 cursos, serán a través de medios telemáticos. El plan incluye seminarios de teleformación, de autoformación, presenciales y de simulación. Algunos para solo una categoría profesional -por ejemplo para médicos de atención primaria, enfermeros, personal administrativo...- y otros dirigidos a cualquier trabajador vinculado al Sergas.

En este último apartado se encuadran seminarios transversales con temáticas tan singulares como el de resiliencia y felicidad. Se trata de una autoformación de cinco horas con plazas ilimitadas, que pretende trabajar sobre el bienestar integral, día a día, con el que «poderemos gozar dos momentos bos e seremos capaces de transitar as circunstancias adversas, sobrepoñéndonos a elas antes e crecendo interiormente».