Rafael Pillado posando ante una fotografía de la ría de Ferrol y los astilleros JOSE PARDO

Rafael Pillado es historia del sindicalismo gallego, un hombre que siempre ha tenido claro que no va a callarse si la razón le acompaña. Hace años que padece asbestosis y lleva casi medio siglo denunciando que muchos compañeros de la construcción y de los astilleros seguían enfermándose porque las direcciones de las empresas no hacían nada para prevenir esta grave enfermedad laboral, derivada de la exposición al amianto. En Ferrol la especialista en asbestosis y enfermedades del pulmón es Carmen Diego y ella es la neumóloga que acude a muchos juicios para refrendar los daños causados por el amianto a muchas personas. Ella fue la encargada de informar a Rafael Pillado de que la asbestosis había causado un proceso cancerígeno irreversible.

«Cuando la doctora nos comunicó que lo tenía, mi mujer preguntó si era operable y ella le respondió: ‘‘Su marido sabe de lo que estamos hablando’’», cuenta Pillado, que recuerda que sabía que esta mala noticia podía llegar, ya que parte de los afectados por asbestosis desarrollan un tumor. «En cualquier caso, a mí no me gustaría acabar a trozos: no quiero hacer de conejillo de indias, sino suavizar la enfermedad para seguir ayudando a mis compañeros. Mi tiempo de vida está limitado, pero seguiré luchando contra este elemento asesino que es el amianto», prometió Pillado ayer en Radio Voz.

Cuenta con un arma poderosa para afrontar la etapa que le queda: «Me jode mucho darle este disgusto a mi familia. Durante toda mi vida han aguantado los golpes de una lucha de la que no siempre eran tan conscientes como yo, pero vamos a afrontar lo que nos queda con serenidad, porque no tenerla significa padecer mucho hasta el final del proceso y dejar de hacer una denuncia que es imprescindible para que se retire el amianto», enfatiza. Y recuerda que siempre ha peleado por unas condiciones de trabajo seguras y dignas.