JOSE PARDO

Los médicos de familia se quejan de que sus agendas están llenas de tareas burocráticas, o al menos no esencialmente sanitarias. Razón no les falta. El Sergas ha realizado un plan piloto, denominado XIDE, en dos servicios de salud de Culleredo y Lugo. En él se analizaron los veinte principales motivos de consulta que llenan los centros de salud, diferenciados por categoría profesional. En el caso de los médicos de cabecera destaca el tiempo que emplean en comunicar resultados de analíticas. De las 1.437 citas cuantificadas, 385 eran para esta tarea, casi el 27 % del total. El segundo motivo más frecuente es la gestión de las bajas, y el tercero la prescripción de fármacos. No es hasta el cuarto motivo cuando aparece una consulta esencialmente sanitaria, la tos. Hay que tener en cuenta que el plan piloto se desarrolló desde noviembre, por lo que es lógico que en esta época del año y en plena pandemia la tos sea un motivo frecuente de consulta.

De estos veinte motivos, once son problemas de salud: tos; congestión y gripe; dolor de garganta; diarrea; problemas relacionados con la espalda; dolor lumbar; dolor de estómago o barriga; de cabeza; de oído; problemas de cadera y pierna; y finalmente molestias en los ojos. Pero solo los tres primeros están entre los diez motivos más frecuentes de consulta. Lo que quiere el Sergas es definir cuáles de estos procesos no tienen por qué acabar necesariamente en el médico de familia, y aliviar así su agenda diaria.

No obstante, no todos los trámites entre comillas burocráticos pueden sacarse de la consulta del médico. La prescripción de fármacos es una competencia suya, así como las bajas médicas o el comunicar los resultados de pruebas cuando estas implican alguna derivación o acto médico. Pero sí puede por ejemplo excluirse la renovación de recetas de crónicos, los resultados de analíticas y el seguimiento de bajas si no hay cambios en el estado del paciente; o la derivación a otros especialistas cuando se traspapela un volante. En el caso de las consultas conjuntas de médico y enfermero, el principal motivo es la fiebre. En este caso las veinte causas son clínicas: fiebre, infección de orina, molestias al respirar...