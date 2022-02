Su etapa en el Gobierno de Zapatero fue fundamental para construir su actual ocupación, pero también la recuerda con cierto sabor agridulce por el señalamiento público al que, según dice, estuvieron sometidas tanto ella como las ministras Bibiana Aído y Leire Pajín. «Ellas acabaron marchándose de España, con eso te lo digo todo», cuenta Seara, que cree que el feminismo está en un momento clave, en una cuarta ola en la que se debe establecer una agenda de reivindicaciones fundamentales, cómo deben ser los vientres de alquiler o la abolición de la prostitución.

La ex secretaria de Estado de Igualdad no oculta que existen diferencias en el movimiento feminista y explica que no está de acuerdo con la gestión de la ministra Irene Montero por el modo en que se están planteando algunas leyes. «Hay gente que nos pone trampas y que quieren tenernos entretenidas con peleas pero yo no voy a contribuir a atacarla», dice de la ministra.