XOAN A. SOLER

El debate abierto en torno a la financiación de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas sigue marcando el compás del Gobierno de la Xunta, que este miércoles, por boca del presidente, volvió a fijar posición sobre este asunto al reclamar al Ministerio de Hacienda que actúe con transparencia y evite caer en los favoritismos hacia unos territorios frentes a otros. «Non queremos política a media luz nin reservados co Goberno», advirtió Alberto Núñez Feijoo, que también llamó a evitar los «teatrillos» para camuflar soluciones a la carta.

Feijoo aprovechó este miércoles una reunión del comité ejecutivo del PPdeG, celebrada en el complejo de Monte do Gozo, para subrayar la posición del Ejecutivo autonómico en torno a la financiación. Lo hizo al hilo de la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la población ajustada —cálculo que determinada el reparto del 75 % de los fondos— y las alegaciones que presentaron buena parte de las comunidades. «Fomos leais e sempre pedimos un debate transparente de como debemos financiar as competencias», expuso el líder del PPdeG, que asegura que el Estado siempre encontró en la Xunta espíritu constructivo y voluntad de consenso, como la que plasmaron ocho comunidades autonómicas, con problemas comunes, en el documento firmado en la cumbre de Santiago.

Por eso cree Feijoo que más allá de poner sobre la mesa cuestiones parciales, como la población ajustada, llegó el momento de hacer «unha proposta concreta e non por fascículos», pero que responda al interés común, y no que sea el resultado de la política de «reservados» con algunos territorios, pues el objetivo es fortalecer la financiación de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, y no fortalecer «ao débil Goberno do presidente Pedro Sánchez».