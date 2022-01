Martina Miser

«No somos guarderías, somos escuelas infantiles». La frase, repetida hasta la saciedad, demuestra el malestar que este término genera entre los profesionales que educan y cuidan a los niños de 0 a 3 años. Sus argumentos son claros: no guardan, no son aparcamientos de niños, no son solo cuidadores... Enseñan y tienen un proyecto educativo. Pero, ¿es incorrecta la palabra guardería? ¿qué dice el diccionario al respecto?

En el uso común esta palabra se asocia directamente a los menores, pero lo cierto es que el diccionario de la Real Academia Española recoge otras definiciones: ocupación y trabajo del guarda, y coste de los guardas de una finca rústica. Solo con la acepción específica de guardería infantil aparece la definición: lugar donde se cuida y atiende a los niños de corta edad. Es decir, que ateniéndose a la RAE, una escuela de cero a tres años es una guardería infantil.

Beatriz Iglesias, presidenta de la Asociación Gallega de Escuelas Infantiles (Agadei), justifica el malestar que genera esta palabra en la evolución que han tenido estos centros. «Antes -explica- era un lugar en el que dejabas a los niños porque los padres trabajaban, allí estaban jugando y cuidándolos. Ahora no, ahora somos una escuela, tenemos un proyecto educativo que sigue la línea de lo que va a ser el colegio. Generalmente tenemos pedagogos y unas pautas a seguir. No es lo mismo guardar niños a lo que hacemos ahora, educamos».