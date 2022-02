La inflación golpea a los albergues privados, con protestas en las redes

Un mapa con errores

Circulan por las redes, principalmente Facebook, multitud no solo de barbaridades históricas sobre los caminos de Santiago sino también auténticas engañifas salidas de la imaginación de los modernos inventores de rutas jacobeas. A estas alturas, eso ya no extraña. Lo que extraña es que un organismo o institución publique y difunda a bombo y platillo mapas con serios errores. El último -por ahora, que todo se andará- en hacerlo sin encomendarse ni a Dios ni al diablo ha sido Correos.

En efecto, el organismo ha presentado un mapa del Camino Inglés que simplemente no hay por donde cogerlo porque desorienta. Para empezar, desde hace media docena de años la Xunta varió -infaustamente, por cierto- el trazado. Correos no se ha enterado, y pone que la rama de A Coruña y la de Ferrol se unen en Mesía, cuando lo hacen en Carral. Además, hace pasar el itinerario por nada menos que el propio Carral y por Ordes. ¿Se referirán a los municipios? No, porque Abegondo lo sitúan bien. Y por cierto, dejan caer, a ver si cuela, que el antiguo hospital de peregrinos del Bruma está ocupado por el moderno albergue público.