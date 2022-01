Capotillo

«Teniente, una pregunta rápida: ¿Tienen rifles para zurdos?». El teniente interventor de armas de la Guardia Civil de Pontevedra, Félix Díaz Juan, le aclara al hombre que pregunta que no, que entre las casi 1.200 armas que se subastan desde este lunes en el cuartel no hay ninguna para zurdos. «Entonces nada, no me interesa nada», responde el primero. Otros curiosos, aparentemente diestros, entran con más intención de hacerse con alguna de las escopetas, rifles o pistolas que llenan los estantes de la sala.

El evento que se celebra en la comandancia pontevedresa es único. Y no solo por lo peculiar del asunto, sino porque la de este año será la última subasta de armas pública que organice la Guardia Civil. Una modificación en el reglamento les impedirá repetir una tradición que concentra año tras año a cazadores, coleccionistas y demás aficionados a las armas en los cuarteles de la Benemérita. La de Pontevedra se extenderá a lo largo de esta semana y es la segunda que se celebra este 2022 en Galicia, después de la de Ourense. Luego vendrán en Lugo y la de A Coruña.

Tener permiso de armas, claro, es requisito para asistir y pujar en una cita que reúne las armas de quien se desprende de ellas: gente que se queda sin licencia, que cambia de arma o que la hereda de un familiar fallecido son algunos de los perfiles de propietarios más habituales.