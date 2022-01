La pasada semana el Consello Galego da Competencia propuso que se opte solo por la viñeta y se complemente con un peaje especial en los viales de mayor colapso y contaminación, los que dan acceso a las grandes ciudades.

Pendiente de lo que Bruselas diga sobre la legalidad de la prórroga hasta el 2048 en la AP-9

Transportes aún no ha recibido respuesta de la Comisión Europea a sus alegaciones contra el procedimiento de infracción abierto tras considerar ilegal la prórroga que el Gobierno de Aznar concedió a Audasa para continuar gestionando la AP-9 hasta el 2048 con 25 años más sobre el último plazo previsto. El ministerio manifiesta que está a la espera de saber sí Bruselas le requiere más información o documentos al respecto en el trámite que sigue tras haber atendido y dado la razón a la denuncia interpuesta por la plataforma de usuarios gallega En Colectivo. Las fuentes consultadas advierten que no habrá más salida que atender lo que dictamine la Comisión, si bien se le ha hecho ver que la prórroga fue otorgada a Audasa cuando era una empresa pública, y por tanto el nuevo plazo de explotación no favoreció a una firma privada en detrimento de otras, aunque después de dicha ampliación temporal se privatizó la sociedad con todas sus concesiones por 1.586,3 millones de euros.