Sara González regenta una de las dos farmacias del municipio de Covelo, en Pontevedra. M.MORALEJO

Desde hace años las residencias con cien o más usuarios establecen convenios con el Sergas para que este facilite de forma centralizada los medicamentos a los residentes. No solo es un ahorro económico para el centro, unos 762 euros por paciente y año, sino de trabajo, ya que la residencia descarga esta gestión. Pero lo que supone un alivio para estas instituciones no lo es tanto para las farmacias, sobre todo para las del rural, que sobreviven en gran parte de servir los fármacos a las residencias próximas.

El nuevo modelo de Política Social extiende esta medida a los centros de más de 90 plazas. Son el 31 % del total. Así lo explicó hace unos días el conselleiro de Sanidade en un acto en Madrid, ante la presencia de profesionales de la farmacia. Entre ellos, la presidenta del Colegio de Pontevedra, Alba Soutelo, preocupada por una decisión que puede suponer una estocada para algunas boticas. «Si queremos tener farmacias en todos los municipios tendremos que darles trabajo. En pueblos que apenas tienen vecinos la residencia es casi la única fuente de ingresos. Los mayores que vivían en la zona, además, ya están muchas veces en esas residencias, por lo que si se les retira este suministro no van a poder subsistir».

Hace años la Xunta propuso a la residencia de Covelo (Pontevedra) este convenio. Hasta ese momento las dos farmacias del municipio servían de forma conjunta los medicamentos de los mayores. Perder esa fuente de ingresos supondría poner en riesgo su viabilidad, por lo que desde el colegio se pusieron en contacto con Sanidade y se paralizó este intento. Sara González Iglesias es, desde hace ocho años, la titular de una de esas dos boticas. Cuando llegó, los residentes ya se atendían al 50 % entre las dos, y así siguen. «En farmacias rurales como la mía, si nos sacan este suministro nos matarían», cuenta. Con alivio comprueba que el número de usuarios no llega a los 90, por lo que no entraría dentro de estos criterios. «Farmacias como esta no te voy a decir que vivamos de la residencia, pero es un volumen importante». Estima que en torno al 20 o 30 % de la facturación procede de esta vía. Sin la residencia la viabilidad «sería bastante complicada».