Datos privados

Los investigadores reconocen que hay que hacer pedagogía con este tipo de delitos. Todo el mundo identifica lo que es un robo físico y desconfía sin dudarlo de una persona que lleva un arma, que fuerza una puerta o que va enmascarada. Pero en Internet no sucede lo mismo y cualquier persona es capaz de entregar dinero a desconocidos para comprar algo que muchas veces no existe. «Nos preocupa mucho la compraventa entre particulares a través de las nuevas tecnologías», explica el sargento Alberto González, jefe del Equipo @ de A Coruña que la Guardia Civil ha creado para dar respuesta al incremento de la delincuencia cibernética. «En esas transacciones se envía dinero y se ceden datos a personas que no conocemos de nada», señala el especialista, que advierte del resto de peligros que hay en la Red, en el que se lleva la palma el phissing, método que consiste en el envío masivo de correos electrónicos, de mensajes SMS (smishing) o de wasaps con advertencias sobre algo que debemos de hacer inmediatamente. Los argumentos utilizados son variados, pero siempre con el mismo objetivo: que la víctima haga clic en un enlace y de esa forma ella misma active la estafa.

El paquete perdido

Esos mensajes avisan de un paquete perdido que nadie espera, de una cita para la vacuna del covid que no toca, de que el banco bloquea la cuenta si no se pulsa un enlace, de que nos ha tocado un premio millonario de una lotería a la que nunca hemos jugado o de que tenemos pendiente el cobro de la herencia de un familiar chino que nunca hemos tenido. Las organizaciones delictivas se hacen pasar por organismos como Correos, la Seguridad Social, la DGT e incluso la Guardia Civil. El temible phissing, y su variante smishing, han experimentado cambios preocupantes. El sargento González explica que los estafadores obtienen los datos personales o de cuentas bancarias mediante los mismos mensajes fraudulentos, pero ahora su uso por parte de los ciberdelincuentes no es inmediato. «Puede que utilicen esos datos al cabo de una semana o de un mes, lo que dificulta la investigación pues, entre otras cosas, la víctima ya no recuerda haber recibido ningún mensaje extraño y, mucho menos, haber clicado en el enlace». Pero sí que lo hizo, y sin saberlo abrió la puerta a sus datos privados y a sus cuentas bancarias. El guardia civil insiste en la prevención como la mejor forma de evitar una estafa electrónica: «Nunca se deben dar datos personales. Y hay que tener claro que todo lo que se recibe sin haberlo pedido debe hacernos pensar que puede ser parte de una estafa».