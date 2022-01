«Estaba no sofá e sentín como se me botara para fóra». Carmen Ansedes vive en un edificio en el centro de Lalín. Cuenta que estaba tumbada en el sofá «e sentín como se me botara para fora, como que me expulsaba do sofá». Duró, dice, unos segundos. A través de Facebook lanzó una pregunta: «Estou soñando ou acaba de haber un tremor en Lalín?».

«O primeiro que pensei foi que era un tractor». En la parroquia lalinense de Camposancos, Luz Oro señala que en esa zona se sintió «perfectamente». «O primeiro que pensei foi que era un tractor que pasaba, pero era algo distinto. Notei que se movía o terrazo, era como se o chan se movera. Os mobles non se moveron, pero xa vin que era un tremor».