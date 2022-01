El presidente de la Diputación de A Coruña y líder del PSdeG, Valentín González Formoso, este viernes con el máximo responsable de Renfe, Isaías Táboas CESAR QUIAN

El máximo responsable de Renfe, Isaías Táboas, trasladó este viernes a Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña y también líder de los socialistas gallegos, que la red ferroviaria gallega dispondrá en verano con 7 modelos Avril de Talgo, de manera que la alta velocidad podrá extenderse hasta las ciudades de Santiago, Vigo, A Coruña y Pontevedra, con la consiguiente reducción de tiempos -unos 20 minutos de media- hasta Madrid. Los Avril de ancho variable son modelos que pueden desplazarse por toda la red, no como los modelos actuales de AVE, que solo llegan hasta Ourense.

«É unha nova moi importante para as cidades e vilas, para mellorar a vertebración deste país», dijo Formoso tras un encuentro con Isaías Táboas en la sede la Diputación de A Coruña.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya había avanzado hace justo una semana que «en verano» se podría disponer se esos modelos Avril, y extender así la alta velocidad al resto de la comunidad (aunque Ferrol y Lugo siguen quedando al margen). Lo que Táboas no le pudo concretar a Formoso es si ese compromiso estival quiere decir junio o septiembre. «Verémolo, será no verán, e o certo é que nós entendemos que é importante que sexa canto antes pola importancia que pode ter para o turismo polo tirón do Xacobeo», valoró Formoso, quien añadió que la alta velocidad tiene que beneficiar también a las villas gallegas, mejorando la conexión con esta infraestructura. Para ello reclamó «un esforzo que non só é de Renfe senón principalmente de ADIF, en colaboración co resto de administracións, e tamén da Xunta de Galicia, xa que pode dar unha perspectiva social, económica e turística nova» a Galicia.