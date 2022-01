Esta atención continuada pretende descargar la actividad de las consultas y es voluntaria para los facultativos exentos de guardias. En la práctica la realiza un porcentaje significativo de médicos porque al dejar de cobrar guardias las nóminas se resienten de forma evidente.

La Xunta cambiará el modelo

El Sergas, en este caso, no está dispuesto a mantener este sistema de pagos. En el 2005 se estableció un proceso de mejora de la cuantía de las guardias de presencia física y localizada del personal facultativo. El objetivo era, tal y como recoge el acuerdo, incentivar su realización. En el 2008 volvió a elevarse su precio, por lo que «o prezo da garda é hoxe o dobre do que era no 2004». Para la Consellería resulta paradójico que las sentencias extiendan la mejora económica a esta jornada complementaria, que precisamente no se incluyó en los acuerdos «porque incentivan a non realización de gardas».