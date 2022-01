María Hermida / Fran Brea / A. Gerpe / Toni Longueira

La tierra ha temblado a primera hora de la tarde en media Galicia. El reloj marcaba las 14.57 horas de hoy, jueves, cuando un primer terremoto de 3,7 de magnitud en la escala Richter sacudió las rías. Además, cuando a muchos todavía no se les había pasado el susto o no habían asimilado ese primer temblor, llegó otro más grande, de 4,6 de magnitud, a las 15.44 horas. Este segundo fue mucho más perceptible y, en cuestión de minutos, las redes sociales se llenaban de comentarios de vecinos preguntándose qué había sucedido. Hay testimonios por doquier de ciudadanos que sintieron mover los muebles o notaron cómo temblaban las paredes en Pontevedra y Vilagarcía, por poner dos ejemplos. También se sintió en la comarca de Barbanza o incluso en Santiago. En realidad, sus consecuencias se notaron en toda la franja atlántica, desde A Guarda hasta Ferrol. Y no se quedó ahí, pues también hay referencias del seísmo —constatadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN)— en ciudades de Ourense y Lugo, o concellos como O Carballiño y Monforte de Lemos. Posteriormente llegaron otras dos réplicas, una de 1,9 a las 15.55, y otra de 2,5 a las 15.58 horas.