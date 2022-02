Ramiro Oliveira en una de las ocasiones en las que hizo el Camino.

Otro de los hándicaps de peregrinar en estos meses son las horas de luz. «No hay que correr ni levantarse a las cinco de la mañana para conseguir sitio en el albergue. No es problema llegar al final de etapa, sino lo que haces después. Si quieres visitar sitios, vas totalmente de noche», explica el compostelano.

Cristina tiene la solución al problema: «Comezo a camilar moi cedo para chegar ao final de etapa con horas de luz e, se fose necesario, acortaría as etapas. En vez de facer 28 quilómetros nun día, os dividiría en dous». La mayor parte de las rutas cuentan con alojamientos en varios puntos de cada etapa, así que dormir no sería un problema. «Eu de noite non ando porque quero ir vendo o Camiño e os sitios polos que paso. Prefiro facer menos quilómetros en máis días que máis quilómetros en menos días», añade. En cualquier caso, si cae la noche, es importante llevar una linterna al estilo minero, de las que se llevan en la cabeza, explica.