A empresaria, María Jesús Otero, fotografada xunto a un barco da súa navieira en Vigo M.MORALEJO

«Non sei como fago, pero ando liada todo ano», resume María Jesús Otero Acuña (Ons, 1969) para dar conta das súas ocupacións actuais. Hai 20 anos era a única universitaria nacida nese anaco do Parque Nacional das Illas Atlánticas, título que aínda conserva se non se contan os fillos que tivo a súa xeración, a última que naceu na illa. Hoxe está ao mando da compañía navieira Piratas de Nabia, de varios restaurantes, dun cámping e doutros negocios que xiran arredor das Ons. A lista de traballos dos que se encarga é longa, pero a empresaria avisa: «Teño tendencia a complicarme a vida».

As súas ocupacións dependen en boa parte do turismo, pero non son todo o estacionais que un pode pensar. «Sempre hai que facer, non só no verán. Ademais do da illa, temos outros tres restaurantes: dous en Cangas e un en Vigo», explica Otero Acuña, que non pasa por alto a relación que une eses establecementos co lugar que a viu nacer. «Compramos polbo das Ons, procesámolo e servímolo. Négome a poñer un que vén de Marrocos se o hai aquí... O noso é máis delicado, pero sabe tremendamente mellor», defende.

María Jesús Otero Acuña no 2001 La Voz

E igual que se nega a comprar cefalópodos marroquís, María Jesús Otero tamén se opón a que o mar sexa cousa de homes. Por iso leva anos reivindicando o papel feminino no sector da navegación, sobre todo nos postos de mando. «Cando empecei coa navieira custoume un pouco entrar en certos ámbitos porque era un mundo algo machista. Aínda hoxe asisto a moitas reunións onde son a única muller. Nas miñas tripulacións sempre quixen que houbese polo menos unha e que as que había se formasen para ser patroas de barco», indica. Tal é así que nas súas oito embarcacións, que chegan ás Cíes, a Ons e tamén cobren Moaña-Vigo, hai cinco patroas e tres mariñeiras.