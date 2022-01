PEPA LOSADA

Cada peregrino a Santiago tiene su propio perfil y su razón para obtener la ansiada compostela. Cada persona lo siente de forma particular y vívida. Cada peregrino es único. Como la mariñana Dolores Barro, Lolita, quien a sus 90 años de edad (nació en 1931 en Xuances, en el municipio de Xove) continúa «enganchada» a la verdadera esencia de la ruta jacobea. Iniciaba el Camiño Primitivo el pasado sábado dentro de la iniciativa Camiñando xuntos que organizan varias parroquias lucenses, repartiendo dicho recorrido en un total de cinco etapas. Ella es la más veterana del grupo, acostumbrada ya a caminar a diario entre cinco o seis kilómetros.

El sábado partieron de Lugo capital, donde fueron recibidos por el obispo, hacia San Román da Retorta, en Guntín, recorriendo ya en esa primera jornada un total de 17 kilómetros, y con la mirada puesta en la siguiente, que será el próximo 12 de febrero, 11 días antes de que cumpla los 91, un 23F, como apunta ella. Dolores Barro, que fue profesora en O Courel y en Xove, derrocha vitalidad nada más verla, pero aún más cuando habla del Camino. «É moi bonito facelo», dice animando a todos a probar la experiencia y a sumarse a la gran familia peregrina. En parte, le entusiasma por el grado de socialización que supone el hecho de peregrinar: «Falas con persoas doutras localidades e fálanche das súas experiencias».

«Peregrino porque me gusta. Tenme enganchada. Para min o Monte do Gozo é especial: verme alí, diferente e tan pequeniña que penso que non é nada comparado coa inmensidade que hai arredor. O Camiño lévame, atráeme. Non che podo dicir... Para min é algo espiritual, o atractivo que ten». Mira hacia arriba: «Veste diante de algo superior».