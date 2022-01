Desde septiembre del 2014 a noviembre del 2021, la autovía permaneció cerrada en este tramo durante 3.281 horas. Con las nuevas balizas operativas, se calcula que la afección a la operatividad de la autovía se reduciría a tan solo 722 horas.

Objetivo: cero cortes

El objetivo, no obstante, es no tener que cortar periódicamente este tramo de la A-8. Por ello el Ministerio de Transportes continúa trabajando en las soluciones definitivas, que se experimentaron in situ mediante prototipos a lo largo del año pasado. Este proceso de ensayos ha terminado y ahora un equipo técnico de la Dirección General de Carreteras está analizando cuáles son los más apropiados de cara a la licitación definitiva.