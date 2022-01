Paco Rodríguez

La Consellería de Sanidade va a convocar una oferta pública de empleo con 106 plazas para facultativos especialistas de atención primaria, una nueva categoría que el Gobierno gallego impulsó a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos. El presidente de la Xunta defendió en el Parlamento que esta iniciativa, junto a la repesca de médicos jubilados y la posible contratación de 150 técnicos de salud (médicos sin especialidad) para reforzar los centros de salud, son la «resposta» de Galicia y del Sergas al que considera el problema central de la atención primaria: la falta de profesionales.

Se trata, aseguró Feijoo, de la primera comunidad de España que lanza estas plazas de especialistas. Estos facultativos trabajarán en los centros de salud y harán guardias en puntos de atención continuada (PAC) de forma obligatoria. El objetivo de esta medida, explicó en su momento el Sergas, es paliar el déficit de profesionales en la especialidad de familia.

Feijoo contestó así a las críticas de la líder de la oposición, Ana Pontón, que le preguntó en la sesión de control por el «deterioro» de la sanidad pública, agudizado en los últimos meses por la pandemia. El titular autonómico reconoció «problemas de saturación» durante algunas jornadas de la sexta ola, pero se cuestionó «que sistema non os ten cando ten que xestionar entre 6.000 e 10.000 baixas diarias». Pero más allá de esta situación, el jefe del Ejecutivo gallego le reprochó a Pontón que en los últimos años nunca haya defendido la postura de la Xunta de reclamar al Gobierno de España la posibilidad de formar a más profesionales sanitarios. «Nunca escoitei ao BNG dicir que faltan 200 médicos, so que faltaban 200 millóns, pero vostedes non van discutir co PSOE porque igual quedan sen 200 cargos políticos», deslizó Feijoo, que en la réplica fue acusado de ser un «privatizador» y un «risco» para la sanidad gallega.