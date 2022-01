Paco Rodríguez

El socialista Luís Álvarez se estrenó este miércoles como portavoz de su grupo parlamentario en las preguntas orales a Alberto Núñez Feijoo, que al igual que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, y la líder de la oposición, Ana Pontón, felicitó al nuevo referente del PSdeG y agradeció el trabajo realizado en los últimos meses por Gonzalo Caballero, ausente por estar guardando cuarentena en casa.

El diputado lucense arrancó cuestionando desde su nuevo escaño al presidente de la Xunta por la ejecución en Galicia de los fondos europeos relacionados con empleo, un evidente contraataque al requerimiento del Gobierno gallego al Consejo de Ministros para justificar la ausencia de varias comunidades en un reparto de fondos que los populares han aprovechado como punta de lanza en los últimos días para minar la acción de Moncloa.

A pesar del relevo en la portavocía, lo que no cambiaron fueron los habituales desacuerdos en los datos a la hora de afrontar los asuntos de actualidad. Álvarez afirmó que en el 2020 la ejecución por parte de la Xunta de los fondos de empleo comunitarios no alcanzó el 50 %, y le recomendó a Feijoo no hacer «seguidismo» de la línea marcada por la cúpula de Génova, instigadora de una polémica «preocupante» que trató de desacreditar con titulares de prensa de los últimos días que avalan el trabajo del Gobierno de España desde Bruselas.