El rol de las farmacias es fundamental en una comunidad dispersa como la gallega: hay al menos cuatro boticas por cada centro de salud y cada día dispensan 210.000 recetas. En esta pandemia descargaron un millón de certificados covid y lo han hecho sin ninguna contraprestación. Solo ha habido compensaciones «mínimas», aclaró el conselleiro, por registrar los test positivos cuando estos se hacían en la farmacia, pero no por emitir certificados ni por facilitar las pruebas gratuitas a los escolares de 5 a 11 años: «Es cierto que podían elegir no hacerlo, pero las farmacias que se adhirieron no tuvieron compensación económica», explicó el conselleiro.

Renovar recetas por e-consulta

El papel del farmacéutico es también importante en los centros de salud y más ahora que los médicos de familia están sobrecargados con las consultas derivadas del covid. Hay 86 trabajando en atención primaria y los presupuestos del 2022 recogen la creación de 28 plazas más. Entre sus nuevas funciones está la renovación de recetas de pacientes crónicos cuando el médico de familia no tiene hueco para atender esta demanda. También, señaló el conselleiro, se podrá hacer esta renovación de medicamentos a través de la e-consulta, sin cita presencial ni telefónica.