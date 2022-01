Imagen del desalojo, el pasado noviembre, de unos okupas en un edificio de Vigo M.MORALEJO

El presidente del PP, Pablo Casado, advirtió este lunes que la ocupación de vivienda «se ha disparado en España», por lo que defendió una ley antiokupas como la que ha presentado su partido porque este es «un problema de todos», no de «izquierdas o de derechas».

El líder del PP indicó que su partido planteó hace un año y medio en su ley recuperar la pena de cárcel de uno a tres años para los okupas, un delito que, según ha dicho, «se cargó» el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha precisado que el PP plantea que en 12 horas puedan ser desalojados.

«¿Por qué la izquierda no lo acepta? ¿Es que no hay personas de izquierda, votantes del PSOE que tienen miedo a que les ocupen la casa? Esto es un problema de todos los españoles, transversal, no es de derechas ni de izquierdas», ha proclamado, para añadir que el Gobierno no actúa en este sentido porque «depende de los de Podemos».