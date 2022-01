Imagen del centro asociado de la UNED en Pontevedra este lunes ADRIAN BAULDE

El alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) arrancó ayer en Galicia, al igual que en el resto de España, con la primera semana de exámenes de este cuatrimestre. Las pruebas se realizaron de forma presencial como estaba previsto, a pesar de las protestas de los estudiantes, que reclamaban el uso de la plataforma en línea AvEx para prevenir contagios de covid. Esa herramienta fue la que se utilizó el curso pasado para hacer los exámenes a distancia.

La jornada de ayer transcurrió sin incidencias reseñables en los centros asociados gallegos. «Fun media hora antes do exame, como indicaba o protocolo, e dixéronme que con 15 minutos era suficiente. Entrei sen problema e no exame houbo separación porque sentaron a xente mantendo un posto baleiro no medio», resume Andrea, una estudiante de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, de Ourense, que empezó ayer por la mañana. Los ventanucos de su sala de exámenes estuvieron abiertos para ventilar —«Pasamos bastante frío e todos con abrigo», bromea— y los presentes mantuvieron la mascarilla puesta en todo momento.

«Habendo a plataforma é unha pena que non se use neste momento. Eu sentinme segura, pero entendo que haxa xente que aínda teña algo de medo con esta volta á normalidade», añade la universitaria, que también defiende el valor de una herramienta como AvEx para conciliar en casos como el suyo, en los que se compagina el trabajo con el estudio de una carrera.