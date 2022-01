PACO RODRÍGUEZ

El Partido Popular de Galicia celebra este sábado en Santiago su primera gran reunión orgánica del año con todos los cargos con representación en las distintas cámaras con el objetivo de hacer balance y fijar objetivos para el 2022. La jornada consistió en una serie de ponencias y debates sobre asuntos de actualidad entre los que se incrustó un discurso del presidente que giró en torno a lo que él define como la «política útil», que no se pliega a la ideología o al partido y solo piensa en los «intereses xerais» y en la resolución de problemas de los ciudadanos.

Además de revisar desde su punto de vista los últimos dos años de pandemia, Alberto Núñez Feijoo utilizó permanentemente al Gobierno de España como ejemplo contrario de lo que no se debe hacer cuando se está al frente de una institución pública. A pesar de garantizar que su deber es hacer una oposición «leal e construtiva», cargó de forma constante contra el Ejecutivo central y contra Pedro Sánchez, del que dijo que no le gusta España «e menos Galicia, que non lle vota». Solo así se explica el dirigente gallego los «ataques» a los ganaderos, las empresas o a las instituciones democráticas, enumeró tras cuestionar que desde Moncloa se estén utilizando los fondos europeos como «ferramentas» para servir «aos seus socios e a si mesmo para manterse no poder», dijo del presidente socialista, al que le atribuyó un «gran instinto de conservación».

Justo antes de esta reflexión, Feijoo insistió en que el PPdeG «non crispa, non divide e non crea problemas», e hizo un llamamiento a los cargos electos a «dar a cara polos galegos» incluso cuando el problema en cuestión se escape a sus competencias. «Xestionamos a pandemia sós», lamentó el presidente popular, que volvió a reprochar al Gobierno que no haya legislado en dos años al respecto y que haya «dimitido» de sus responsabilidades sanitarias. Además, lamentó que para el 2022 también haya decidido «gripalizar os fondos covid» que sí se repartieron en el 2020 y 2021, dejando a las comunidades sin refuerzo económico para asumir los gastos en vacunación o test, que siguen vigentes.