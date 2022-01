Víctimas de los vídeos en la Maruxaina: «Perdeuse un ano, pero hai materia para dar cos que nos gravaron» j. a.

Por su parte, la presidenta de Bumei (Mulleres en Igualdade de Burela), María del Mar Fraga, indicó que parte de las mujeres se están «sintiendo reconfortadas a nivel anímico y emocional porque por primera vez están siendo escuchadas por un juez que está prestando atención a todo lo que ellas han narrado y que les sucedió. Eso es lo importante». El colectivo, que representa a la acusación particular y que, entre otros, logró llevar el caso al Parlamento de Galicia o a la Valedora do Pobo, considera que la reapertura del caso es fundamental «para evitar ese grave precedente que causaría, de no ser juzgado, la impunidad de un hecho como este en el futuro para todas las mujeres». «Esto aporta seguridad para nuestra propia integridad», indicó Fraga.

Según el calendario previsto, las declaraciones continuarán el 4 de febrero, fecha en la que han sido citadas 15 mujeres; el 28 de marzo, con 9; y el 22 de abril, con 10.