Uxía Barrientos trabaja de consultora

Uxía Barrientos Reboiras: «Los jóvenes no nos vamos de Galicia por gusto, las oportunidades son limitadas»

En medio de la tarde de trabajo, Uxía hace un hueco para atender el teléfono. Lo que hoy es rutina parecía inalcanzable hace unos años. «Al terminar la carrera, los profesores nos decían que cursásemos un posgrado para trabajar porque, sin eso, no íbamos a tener posibilidades», recuerda esta coruñesa, licenciada en Periodismo en la Universidade de Santiago. Se matriculó en Madrid en el máster de un periódico de tirada nacional, que al término de sus prácticas inició un proceso de ERE. A la primera decepción laboral le siguió el silencio a las decenas de currículos que repartió. El máster le sirvió para descubrir la comunicación corporativa. Se especializó, consiguió trabajo y hasta logró cambiarse a una empresa con mejores condiciones. Ya son seis años en Madrid. Pareja, círculo de amigos y un empleo estable. «Sin todo eso, volvería, pero las oportunidades son muy limitadas en Galicia. Los jóvenes no nos vamos por gusto», advierte.

Julia Castro cursa su último año de carrera.

Julia Castro Lorenzo: «Puede sonar a cliché, pero en Madrid valoro mucho más lo que tenía en casa»

A Julia le queda este curso para terminar sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, localidad donde reside. Le gustan los idiomas y se fue a cursar el grado de Lenguas Modernas y Traducción. «Me encanta Galicia, pero me apetecía un cambio», dice esta joven de Portosín (Porto do Son, A Coruña). Cuatro años después, Julia Castro quiere volver a cambiar. Reconoce que puede sonar a cliché, pero es la historia de muchos otros gallegos que experimentaron en Madrid lo que supone estar lejos de casa: «Me sirvió para crecer como persona y tener mayor amplitud de miras, pero valoro también mucho más lo que tenía. Tengo mucha morriña», añade. Inmersa en época de exámenes, está deseando terminar sin tener muy claro su futuro a corto plazo. Por una parte, piensa en aprovechar una beca del Ministerio de Educación para ir un año a Irlanda —«se parece a Galicia»—. Si no, volver a casa y prepararse para ser profesora.