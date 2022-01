—Los médicos dicen que llegan a tener más de 70 consultas al día, ¿cuál es la media que maneja la Consellería?

—Es muy variable porque tenemos médicos con cupos de 300 pacientes y otros que pasan de 1.500. Y centros en donde la falta de un compañero se puede diluir y otros en donde no, porque si hay tres y faltan dos es complicado. En Galicia el número de pacientes por profesional está en un rango de 1.340. El problema que tenemos es que la primaria se basa fundamentalmente en los médicos de familia y no tenemos capacidad para sustituirlos. Estamos agotando el 100 % de las plazas de formación y el verano pasado pedimos al Ministerio que evaluase de forma urgente 64 peticiones adicionales para sumar a los 142 residentes de familia que se van a incorporar en mayo, pero no aceptaron. Es cierto que todavía no son especialistas, pero ya estarían trabajando en los centros de salud. También pedimos modificar los criterios para acreditar plazas, porque en estos momentos se exige un mínimo de cuatro médicos en un centro de salud, por lo que si hay tres no se puede formar a un residente. Tenemos un sistema de tutores muy rígido. El centro tiene que ser docente y el tutor tiene que estar acreditado pero si el centro no es docente el tutor ya no puede formar. Otra petición importantísima es crear la especialidad de urgencias, ya que en este contexto de tan poca formación de médicos de familia la mitad optan por quedarse en el Sergas pero trabajando en urgencias. Deben tener una formación específica y no competir con los que se forman en atención primaria.