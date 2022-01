PILI PROL

El último gran barón provincial del PP, José Luis Baltar Pumar, anunció su dimisión como presidente de la Diputación de Ourense el día 24 de enero del 2012. Hace prácticamente diez años. Su hijo José Manuel, que lo relevó en el cargo, cuenta los días desde que asumió la presidencia, pero él no. «Acórdome agora que mo recordas ti, pero non pensaba niso», dice Baltar Pumar cuando se le pregunta por ese décimo aniversario de su despedida. Ahora, con 82 años, hace vida de jubilado y de abuelo, sigue viéndosele con frecuencia caminando con agilidad por las calles de Ourense, y va capeando los problemas de salud que conlleva la edad.

El hoy expresidente ya advirtió cuando se fue que no concedería entrevistas y que se convertiría en una persona anónima. Salvo en contadas ocasiones, ha cumplido su promesa. Y la sigue cumpliendo. Pero el recuerdo de su etapa al frente de la Diputación ourensana sigue muy presente. Cuando su dimisión se hizo efectiva llevaba como presidente 22 años y siete días. Y, lógicamente, su despedida marcó un punto de inflexión.

En la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, Baltar Pumar no ocultó su malestar con la dirección del PPdeG por presentar un candidato alternativo a su hijo en el congreso provincial que el partido había celebrado dos años antes. Se marchó, además, con cierta melancolía. «Dá a sensación de que é máis o que perdes que o que ganas. Se fose hoxe, non me tivera metido na política», dijo. En un primer momento no quiso reconocer que sería su hijo quién lo sustituiría también en la Diputación: «Eu só lle din un consello cando empezaba nisto, que non se metera en política, que non merecía a pena. Non fixo caso, e entón xa non lle dou máis consellos».