—Entre os obxectivos do Agadic está a defensa da identidade cultural de Galicia. Como vai iso?

—Eu diferencio entre os distintos sectores. Temos un gran exemplo na parte audiovisual, con proxectos que viaxan aos principais festivais do mundo. Tomámolo como normal, pero é excepcional. É moi importante que proxectos locais, que falan de nós, son capaces de viaxar. Tamén temos moita presenza fóra no ámbito escénico. E no ámbito musical temos empresas e músicos que están traballando moi ben a exportación.

—E Tanxugueiras a Eurovisión.

—Si. É unha alegría. Son unhas rapazas majísimas. Seguro que fan un papel magnífico. Sería marabilloso que foran a Eurovisión. O que transmiten é que as linguas suman, que sempre é algo que enriquece; unha riqueza que temos en Galicia e que elas poñen en valor.