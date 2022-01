Ahora es profesor del Conservatorio de Danza de Lugo, a la vez dirige su propia academia, Mundodanza, y la compañía que lleva su nombre. «En lo que a las actuaciones se refiere —dice Quiroga—, el parón provocado por el coronavirus ha sido terrible. Nos ha hecho muchísimo daño, como a tantos y tantos sectores. Pero confiamos en que ahora, poco a poco, regrese al fin la normalidad». De hecho, confiesa que ya está pensando «en varios proyectos nuevos» vinculados a la danza. «No podría entender mi vida sin bailar —recalca—. Cuando bailo me adentro en las raíces del mundo y al mismo tiempo viajo a través de mí mismo. Por eso no me pongo fecha para abandonar los escenarios. En realidad no la hay.»

«Bailar será mi forma de existir —asegura— hasta el final de mis días. Cuando mi vida esté llegando a su fin, y aunque apenas pueda mover ya una mano, esa mano bailará hasta mi último aliento, y la danza me acompañará en el final del camino». A día de hoy, y con la mirada puesta en el futuro, dice que se siente especialmente satisfecho de proyectos como su colaboración con el grupo Milladoiro, por cuya música siente una profunda admiración. Y subraya que sin renunciar a su condición de creador, también se siente cada vez más realizado en el mundo de la docencia: «Yo vivo muy intensamente todas mis clases. Enseñar no es para mí una mera ocupación laboral, sino algo bastante más profundo». Da sus clases bailando: «No podría enseñar de otra manera».