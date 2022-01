El viaducto de O Eixo, en el tramo de alta velocidad Santiago-Ourense xoan a. soler

En vísperas de la visita de la ministra de Transportes a San Caetano, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) no ha querido valorar la propuesta del presidente de la Xunta, que pide al ministerio que se migre del ancho ibérico al internacional en el tramo Santiago-Ourense, de forma que los trenes de alta velocidad estricta de ancho fijo, tanto de Renfe como de sus competidores, puedan llegar a la estación de Santiago, mejorando de paso los tiempos de viaje actuales. Lo que sí aportaron fuentes del ADIF es que ya se ha puesto en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar «con el objeto de estudiar y definir una estrategia global de explotación para toda la red ferroviaria de interés general en función del ancho de vía, que permitirá tomar decisiones a futuro conociendo la mejor opción para cada tramo, así como los escenarios de implantación», explican.

El caso único de la red interior gallega, la única de alta velocidad del mundo con ancho ibérico, está por tanto sobre la mesa de este comité de expertos constituido en abril del año pasado, pero dentro del contexto general de afrontar el desafío histórico que supone ir abandonando un ancho de vía que separó durante decenios a España y a Portugal del resto de Europa occidental. Algo que solo se ha comenzado a subsanar con la gran extensión que ha alcanzado la red de alta velocidad en ancho estándar o internacional, que ya está conectada con el resto de la Unión Europea a través de la línea que conecta Figueras con Francia.

¿Por qué el AVE no llega al eje atlántico? Xosé C. Fernández

En el ADIF explican que, para que este proceso sea participativo, también se han establecido subgrupos de trabajo sectoriales, «con el propósito de alcanzar el mayor acuerdo posible entre todos los agentes del sector ferroviario para la definición y planificación de la estrategia de ancho ferroviario en España y el planteamiento de posibles soluciones a la heterogeneidad del ancho de vía». Sobre el papel, la Comisión Europea asume que el eje atlántico, que se mantiene en ancho ibérico para no estrangular las mercancías, debería ser interoperable en ancho internacional a partir del 2030. La propuesta de la Xunta asume que no se puede esperar tanto con el tramo Ourense-Santiago pues, entre otras cosas, hay una línea convencional totalmente segregada que realiza el mismo recorrido. Esto no ocurre en el norte del eje atlántico por una deficiente planificación, y este es el pecado original que ha condicionado la explotación de la alta velocidad gallega.