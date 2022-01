PSDEG

El nuevo portavoz de los socialistas gallegos, Luís Álvarez, ha estrenado responsabilidades cargando contra la gestión que ha realizado la Xunta de los fondos europeos en la que hay «moito que ocultar». El diputado del PSdeG reacciona así al requerimiento realizado por el Gobierno gallego al Consejo de Ministros, pidiendo una rectificación en el reparto de unas ayudas del Ministerio de Trabajo de las que solo se han beneficiado cuatro comunidades, el País Vasco (PNV y PSOE) y otras tres gobernadas por presidentes socialistas.

Según Álvarez, Feijoo va a «rebufo» de la polémica impulsada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid y hace un ejercicio de «cinismo» al exigirle al Gobierno de España «o que nin el mesmo cumpre», e hizo mención concreta a la distribución de 2,5 millones de euros de ayudas a entidades locales «sen criterios obxectivos nin transparencia».

«Tendenciosidad» de Moncloa

El presidente de la Xunta también consideró oportuno este martes puntualizar los motivos que han llevado al Ejecutivo gallego a pedir explicaciones a Moncloa antes de llegar a los juzgados: «No son fondos Next Generation lo que estamos reclamando, hay una tendenciosidad del Gobierno cuando dice que estamos boicoteando esos fondos. No es cierto. Reclamamos unos fondos de empleo que España recibe todos los años. Lo hemos solicitado por escrito para que se nos explique y a día de hoy aún no se han tomado la molestia de contestar», afirmó en Bergondo.