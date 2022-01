—¿Cuánto producen más o menos?

—Este año, algo más de dos mil kilos. Es una producción pequeña, pero nosotros apostamos más por la calidad que por la cantidad. Tenemos unas 150 colmenas en cinco colmenares. Nosotros no estamos profesionalizados a tiempo completo.

—¿Tiene otro empleo?

—Sí. Yo soy electrónico. Trabajo con láser industrial, no tiene nada que ver con la apicultura. El 99 % de los procesos que hay en O poder das flores, lo hacemos nosotros: máquinas, diseño web, cajas... Imprimimos nuestra personalidad en todas las cosas.

—Presumen de trabajar con cariño por el rural.

—Tener identidad de un lugar, sentirse de un lugar, es muy importante. Cuando paseo por mi aldea de Carballido, en Alfoz... siento que algo es mío. Poder desarrollar aquí esta actividad es maravilloso. Nos encanta hacer este trabajo aquí. Es un lujo.

—¿Cuántas veces le han picado?

—Las abejas me han picado mucho. De hecho, soy alérgico. Cada picadura eleva mi alergia un poco más. Si estás protegido por el traje, minimizas muchísimo. Llevo el traje y cuatro capas debajo. La apicultura es bonita, pero lo sería mucho más si pudiéramos trabajar sin traje.

—¿Celta o Dépor?

—No soy muy futbolero pese a que he jugado. Me encanta el deporte: he hecho muchos ironman, estuve en el desierto de Marruecos haciendo la Titan Desert, he corrido maratones por todo el mundo. Dicho esto, si tengo que escoger uno, elijo el Dépor.

—Seguro que en esas pruebas lleva miel para el avituallamiento.

—Pues sí. Es una fuente de hidratos rápidos muy buena. Es un antipájaras.

—¿Consume mucha miel?

—A mí me encanta. Y probablemente en mi casa, de la mía es de la que menos tengo. Cuando voy a las ferias siempre vengo con seis u ocho tarros diferentes para poder probar. Disfruto de la miel como de un buen vino. No toda la miel es dulce. La de castaño es salada; la hay amarga... Se pueden encontrar muchos matices en una cata de miel.

—Defínase en pocas palabras.

—Soy muy trabajador e intento perfeccionar todo lo que hago. Y creo que soy honesto y humilde. Todo lo que aprendo lo transmito.

—Dígame una canción.

—Highway to hell, de AC / DC. La tengo muy presente cuando hago deporte. Me motiva muchísimo.

—¿Lo más importante en la vida?

—Ser feliz y encontrar la manera de serlo. No teniendo cosas, sino haciendo cosas.