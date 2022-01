-Que aspectos lle gustaría mudar no traballo parlamentario?

-A nova etapa vai estar marcada pola necesaria coordinación cunha dirección política que non está no Parlamento, pero non creo que haxa que cambiar as cousas en exceso. Somos as mesmas persoas e seguiremos defendendo as cousas nas que cremos. Seguro que iso vai supor un esforzo adicional de coordinación, pero para iso estamos aquí, para traballar de forma obsesiva, como di González Formoso, na mellora da vida dos galegos.

-En dez días estréase na sesión de control a Feijoo. Que relación lle gustaría ter co PP?

-A relación co PP é correcta, entra dentro da cortesía parlamentaria, e penso que non temos moito que cambiar. Gustaríame que seguise igual, sen distorsións. A min non me gustan as estridencias, e menos aínda no Parlamento, que é un órgano moi serio que debe ser tratado cun coidado exquisito pola sinxela razón de que desvalorizar as institucións é o primeiro paso para desvalorizar a sociedade.